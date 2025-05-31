Bilecik'te Atık Pil Toplama Yarışması'nda 2,5 Ton Pil Toplandı

Bilecik'te Atık Pil Toplama Yarışması'nda 2,5 Ton Pil Toplandı
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Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Atık Pil Toplama Yarışması' kapsamında 5 ayda toplam 2 bin 543,10 kg atık pil geri dönüşüme kazandırıldı. Yarışmaya katılan okullara çeşitli ödüller verildi.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, doğal kaynakların korunması ve çevresel farkındalığın artırılması amacıyla başlatılan "Atık Pil Toplama Yarışması" kapsamında, 5 ayda toplam 2 bin 543,10 kilogram atık pil toplandı.

27 Aralık 2024 tarihinde başlatılan yarışma, il genelindeki okullarda büyük ilgi gördü. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği kampanya süresince yaklaşık 170 bin adet atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.

Yarışmaya katılan 23 okul, İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan değerlendirme komisyonunca değerlendirildi. Toplanan atık pil miktarının öğrenci sayılarına bölünmesiyle yapılan puanlamaya göre; Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu 3,8 bin 714 kilogram (kg) öğrenci oranıyla birinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu 1,4 bin 714 kilogram öğrenci oranıyla ikinci, Pazaryeri Beşeylül İlkokulu ise 0,8 bin 733 kilogram öğrenci oranıyla üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara çeşitli ödüller verildi. Birinci okula bir adet tenis masası, malzemeleri ve dizüstü bilgisayar; ikinci okula masaüstü LED bilgisayar ve yazıcı; üçüncü okula ise projeksiyon cihazı ve ekipmanları hediye edildi. Yarışmaya katılım sağlayan diğer okullara da çeşitli hediyeler sunuldu.

Vali Aygöl'den tebrik

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine katılarak dereceye giren okullara ödüllerini takdim etti. Vali Aygöl, burada yaptığı açıklamada, "Beş aylık süreçte toplanan 2 bin 543,10 kilogram atık pil geri dönüşüme kazandırılacak. Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek adına gösterilen bu örnek davranıştan dolayı tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Atık piller doğaya büyük zarar verebilir

Yetkililer, kullanım ömrünü tamamlayan pillerin çöpe, toprağa, denize ya da kanalizasyona atılması durumunda içerdikleri ağır metallerin çevreye büyük zarar verdiğini belirtti. Atık pillerin kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının toprak ve su kirliliğine neden olabileceğine dikkat çekilerek, bu tür atıkların yalnızca yetkili toplama noktalarına bırakılması gerektiği vurgulandı.

Toplanan 2 bin 543 kilogram atık pil ile çevrenin kirlenmesi önlenirken, doğanın korunmasına ve ekonomik geri kazanıma da katkı sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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