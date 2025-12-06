Bilecik'te 'Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı' başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' başlatıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program kapsamında katılımcılar, ameliyathane süreçlerine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak mesleki donanımlarını geliştirme fırsatı bulacak. Eğitimlerde ameliyathane işleyişi, sterilizasyon, hasta güvenliği, cerrahi ekip çalışması ve acil müdahale süreçleri gibi kritik konular ele alınacak.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Ameliyathane hemşireliği, yüksek dikkat ve uzmanlık gerektiren bir alan. Bu eğitim programıyla hemşirelerimizin mesleki donanımlarını güçlendiriyor ve ameliyathane süreçlerinde hasta güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın gelişimine destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi - BİLECİK