Haberler

Bilecik'te 'Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı' başladı

Bilecik'te 'Ameliyathane Hemşireliği Eğitim Programı' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ameliyathane süreçlerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitim veren 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' hayata geçirildi. Program, hemşirelerin mesleki donanımlarını geliştirmeyi ve hasta güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 'Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı' başlatıldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program kapsamında katılımcılar, ameliyathane süreçlerine ilişkin hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak mesleki donanımlarını geliştirme fırsatı bulacak. Eğitimlerde ameliyathane işleyişi, sterilizasyon, hasta güvenliği, cerrahi ekip çalışması ve acil müdahale süreçleri gibi kritik konular ele alınacak.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, "Ameliyathane hemşireliği, yüksek dikkat ve uzmanlık gerektiren bir alan. Bu eğitim programıyla hemşirelerimizin mesleki donanımlarını güçlendiriyor ve ameliyathane süreçlerinde hasta güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın gelişimine destek veren tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Maça damga vuran görüntü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Gözaltındaki spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu için karar verildi

Gözaltındaki spikerler için karar verildi! Adli Tıp'a sevk edildiler
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.