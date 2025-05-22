Bilecik'te 'Aile İçi Eğitimde Annenin Rolü' Semineri Gerçekleşti

Bilecik'te 'Aile İçi Eğitimde Annenin Rolü' Semineri Gerçekleşti
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2025 yılının 'Aile Yılı' olması dolayısıyla Bilecik'te düzenlenen seminere, İl Müftüsü Ahmet Dilek, annelerin çocuk eğitimindeki önemine vurgu yaptı. Seminere annelerin yanısıra çocuklar da katıldı ve program çeşitli etkinliklerle sona erdi.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi ve Anneler Günü münasebetiyle, Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda "Aile İçi Eğitimde Annenin Rolü" konulu seminer gerçekleştirildi.

Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Lokman Bedir katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ahmet Dilek, ailenin temel taşı olan annelerin çocuk eğitimindeki yeri ve önemine dikkat çekerek, "Annelik, sadece bir görev değil; bir ömür boyu süren sevgi, fedakarlık ve rehberlik yolculuğudur. Çocuklarımızın karakter gelişiminde ilk ve en güçlü etkiyi anneler yapar. Bu nedenle annelerimizin kıymetini bilmeli, onları her zaman baş tacı etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Müftü Dilek, tüm annelerin Anneler Günü'nü de tebrik etti.

Ardından Dr. Öğr. Üyesi Lokman Bedir, aile içi iletişim, erken çocukluk dönemi eğitimi ve annelerin bu süreçte üstlendikleri sorumluluklar üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen sunumun ardından, minik öğrencilerin anneleri için hazırladığı video mesajlar izlendi.

Program, davetlilere ikramların sunulması, hediyeleşme ve kapanış duasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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