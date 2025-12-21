Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, açık öğretim sınavları için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Saadettin Güzel'in katılımlarıyla düzenlenen toplantıda, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Yazılı Sınavlarına ilişkin uygulama esasları ele alındı. Sınavların her oturumunun 100 dakika süreceği belirtilirken, sınavların Merkez, Bozüyük, Osmaneli ve Söğüt ilçelerinde yer alan 6 sınav merkezinde yapılacağı bildirildi. Toplam bin 134 öğrencinin sınavlara katılacağı ifade edilirken, sınavların sağlıklı ve sorunsuz şekilde yürütülmesi için alınacak tedbirler de değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları I. Dönem Yazılı Sınavlarına girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK