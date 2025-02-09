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Bilecik'te 6 Şubat Depremi İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi

Bilecik'te 6 Şubat Depremi İçin Mevlid-i Şerif Programı Düzenlendi
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Bilecik'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Vali Şefik Aygöl, depremzedelerle bir araya gelerek destek mesajı verdi.

Bilecik'te, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Vali Şefik Aygöl, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Merkez Şerifpaşa Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlar rahmetle anılırken yakınlarına sabır dilekleri iletildi. Vali Aygöl, afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Depremzede vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Aygöl, yaşadıkları zorlukları kendilerinden dinledi, devlet olarak vatandaşlara her zaman destek olmaya devam edileceğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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