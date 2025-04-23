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Bilecik'te 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Kriz Masası Toplandı

Bilecik'te 6,2 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Kriz Masası Toplandı
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Bilecik'te yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu acil toplantı gerçekleştirdi. Vali Şefik Aygöl, can veya mal kaybı yaşanmadığını belirtti.

Bilecik'te İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin büyük ölçüde hissedilmesinin ardından 'Kriz Masası' toplandı.

Depremin ardından İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında acil toplantı gerçekleştirdi. Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, kent genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını ve olumsuz bir durumun tespit edilmediğini belirterek, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız hızlıca harekete geçmiş, gerekli kontroller yapılmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamış, olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızdan, resmi makamlarımızdan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri ve panik yapmadan, sağduyulu şekilde hareket etmeleri önemle rica olunur. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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