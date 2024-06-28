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Bilecik'te 300 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

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Bilecik'e bağlı Bekdemir köyünde, 300 kınalı keklik doğaya salındı. Vali Şefik Aygöl, doğaya salınan kekliklerin korunması ve çoğalması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Bilecik'e bağlı Bekdemir köyünde, 300 kınalı keklik doğaya salındı.

Vali Şefik Aygöl, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, '2024 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Tahsis ve Salım Programı'na katıldı. Vali Aygöl, 300 kınalı kekliğin doğaya salınımı ve yaban hayvanlarının güvenliğinin önemine değindi. Vali Aygöl yaptığı açıklamada, "Bilecik'e tahsis edilen 300 kınalı keklik Yozgat Keklik Üretim İstasyonu'ndan getirilerek Lefke Devlet Avlağı içerisinde Orhaniye köyünde doğaya yerleştirildi. 2023-2024 Merkez Av Komisyonu kararı ile alan Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahası olarak ava kapatıldı. 2018-2024 yılları arasında toplam 3 bin 625 kanatlı yerleştirme çalışması yapılmıştır. Kınalı keklikler doğaya uyum sağlamakta zorluk çekmeyeceği, besin ihtiyacını karşılayan alanda çoğalarak yaşamını sürdürmesi için etkin koruma çalışmaları yıl boyu devam edecektir. Nesillerinin çoğalarak artması ve türlerimizin korunması öncelikli hedefimizdir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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