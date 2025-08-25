Bilecik'te 2025-2026 Eğitim Yılı Hazırlıkları Başladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vali Sözer, il genelindeki okullarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Bilecik'te 1 Eylül itibarıyla 173 okul ve 83 kurumda, yaklaşık 39 bin öğrencinin 3 bin öğretmen eşliğinde ders başı yapacağı ifade edildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin erdemli ve yetkin bireyler olarak yetiştirilmelerinin hedeflendiği kaydedildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda fiziki iyileştirmelere de hız verildi. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmeleri amacıyla 24 okulda büyük, 52 okulda ise küçük onarımların tamamlandığı ve bazı yerlerde çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca yapımı devam eden özel eğitim anaokulları ile spor salonunun da yeni dönemde hizmete gireceği açıklandı. Öğrencilerin eğitim materyallerine erişimi konusunda da hazırlıklar tamamlandı. Okullar açıldığında 414 bin ücretsiz ders kitabı ve eğitim materyalinin öğrencilere ulaştırılacağı belirtildi. Taşımalı eğitim kapsamında ise özellikle özel eğitim öğrencileri başta olmak üzere toplam bin 330 öğrencinin okullarına erişiminin sağlanacağı bildirildi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Yapılan tüm yatırımların ve hazırlıkların ilimizdeki eğitim kalitesine olumlu katkılar sunmasını temenni ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı, başarılı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK