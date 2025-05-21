Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Osmangazi EDAŞ Ortak Projeleri Görüştü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Osmangazi EDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut, bir araya gelerek üniversiteye yapılacak olan yatırımları görüşüldü.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü görevini yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreteri Doğan Gürkan Akyol ile birlikte Osmangazi EDAŞ Bilecik İl Müdürü Hacı Kadir Aykut'u ziyaret etti. Heyet enerji sektörü, iş birlikleri ve yürütülebilecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada üniversite olarak sektörle yakın ilişkiler kurmanın öğrencilerimize ve akademik gelişime önemli katkılar sağlayacağını belirterek nazik ev sahipliği için Kadir Aykut'a teşekkür etti. - BİLECİK