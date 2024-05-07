Üye Girişi
Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Filistin ve Doğu Türkistan'a Destek Yürüyüşü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrenciler ve vatandaşlar Filistin halkı için bir araya geldi. Üniversite kampüsünde düzenlenen destek yürüyüşüne rektör, rektör yardımcıları ve öğretim görevlileri de katıldı. Yürüyüşte Filistin, Doğu Türkistan ve zulme uğrayan diğer coğrafyaların anıldığı sloganlar atıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenciler ve vatandaşlar Filistin halkı için buluştu.

Filistin halkına yönelik devam eden saldırılara bir tepki de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden geldi. Filistin ve Doğu Türkistan'a destek yürüyüşü, üniversite kampüsünde idari ve akademik personel ile öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Bayraklı yoldan başlayan destek yürüyüşüne Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Kararkuş, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan da katıldılar.

Kulüp temsilcileri adına hazırlanan bildiriyi okuyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ziyattin Ünal, "Gazze'de yaşanan ve Doğu Türkistan'daki katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz dur deme eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi Gazze ve Doğu Türkistan halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz" şeklinde konuştu. Filistin, Doğu Türkistan ve zulme uğrayan tüm coğrafyaların anıldığı sloganlar eşliğinde gerçekleşen destek yürüyüşü bildirinin okunmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğu Türkistan Şeyh Edebali Türkistan Filistin Bilecik Rektör Dış Politika Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title