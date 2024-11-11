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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim Semineri Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin işlevi, özel eğitimin ilkeleri ve çocuk gelişimi alanındaki meslek grupları hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar arasındaki etkileşim ile konular derinlemesine ele alındı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim' semineri düzelendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Terapi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü Elif Mercan, Özel Eğitim Alan Öğretmeni Ecenur Sevim, Çocuk Gelişimci Ebru Pehlivan'ın konuşmacı olduğu 'Rehabilitasyon Merkezleri ve Özel Eğitim' semineri düzelendi. Seminerde özel eğitimin tanımı ve amacı, rehabilitasyon merkezlerinin işlevi ve önemi, özel eğitimin ilkeleri ile bu alanda çalışabilecek meslek grupları hakkında bilgiler verildi.

Seminerde; çocuk gelişimcilerin çalışma alanları, çocuk gelişimci ve uzman öğretici arasındaki farklar, davranış problemlerinin nedenleri ve müdahale yöntemleri ele alındı.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği programda soru cevap bölümünün ardından, Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Raif Zileli konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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