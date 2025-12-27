Bilecik'te öğrenciler kariyer tercihleri hakkında bilgilendirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) düzenlenen kariyer semineri ile öğrenciler bilgilendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Seminer Günleri etkinliklerinin on birincisi gerçekleştirildi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Öğr. Gör. Dr. İsmet Emir Kudubeş'in konuşmacı olarak yer aldığı seminer, akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Seminerde, kamuda ve özel sektörde kariyer tercihleri kapsamlı şekilde ele alındı. Öğr. Gör. Dr. Kudubeş, KPSS, AGS ve ALES sınavlarının kariyer planlamasındaki rolü, PİSA 2022-2023 verileri ile öğrencilerin kamuda ve özel sektörde değerlendirebileceği farklı çalışma alanları hakkında katılımcılara bilgilendirici sunum yaptı.

Program, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tuncel tarafından konuşmacı Öğr. Gör. Dr. İsmet Emir Kudubeş'e teşekkür belgesinin takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK