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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri Programı Gerçekleştirildi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Bilgi ve Değerler Kulübü tarafından düzenlenen 'Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri' programı, Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşti. Programda öğrencilerin sorularını cevaplayan Vali Aygöl, tecrübelerini aktararak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ile Bilgi ve Değerler Kulübünün düzenlediği 'Kamu-Öğrenci Buluşma Serileri' programı kapsamında öğrenciler sordu, Vali Şefik Aygöl cevapladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı katıldı. BŞEÜ yemekhanesinde başlayan programda Vali Aygöl hoş muhabbet eşliğinde öğrencilerle yemek yedi.

Daha sonra Azmi Özcan Kütüphanesi'nde düzenlenen sohbette öğrencilere tecrübelerini aktararak öğrenim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Vali Aygöl, gençlerin merak ettikleri konulardaki soruları içtenlikle cevapladı. Sıcak bir sohbet ortamında geçen bu anlamlı buluşmada gençler, Vali Aygöl'e paylaşımlarından dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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