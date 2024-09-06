Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına atama

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Murat Yurdakul görevine başladı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık görevine Prof. Dr. Murat Yurdakul atandı. Devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık görevinde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Kadir Sevim'e teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Murat Yurdakul'a çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK