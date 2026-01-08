Haberler

BŞEÜ'de gitar ve bağlama kursları devam ediyor

BŞEÜ'de gitar ve bağlama kursları devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gitar ve bağlama kursları düzenleniyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan bu başlangıç seviyesindeki kurslar, öğrencilerin müzikle bağlarını güçlendirmeyi ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) gitar ve bağlama kursları devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen başlangıç seviyesindeki gitar ve bağlama (saz) kursları sürüyor. Öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kurslar, üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor. Alanında yetkin eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde öğrenciler, temel müzik bilgisi edinmenin yanı sıra enstrüman kullanımına yönelik uygulamalı eğitim alma imkanı buluyor. Düzenli olarak sürdürülen eğitimlerin, öğrencilerin müzikle olan bağlarını güçlendirmesi ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kültür ve Sanat Merkezimizde yürütülen gitar ve bağlama dersleri, öğrencilerimizin sanatsal yönlerini geliştirmelerine önemli katkı sağlıyor. Üniversite olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi çeşitlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Çatışmalar şiddetlenecek! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Bulgaristan dijital göçebe vizesi uygulamasını başlattı! İşte başvuru şartları

Komşu göçmenler için kapıyı iyice araladı! Başvuru için 3 şart var
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar