BŞEÜ'de gitar ve bağlama kursları devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) gitar ve bağlama kursları devam ediyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen başlangıç seviyesindeki gitar ve bağlama (saz) kursları sürüyor. Öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kurslar, üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi görüyor. Alanında yetkin eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerde öğrenciler, temel müzik bilgisi edinmenin yanı sıra enstrüman kullanımına yönelik uygulamalı eğitim alma imkanı buluyor. Düzenli olarak sürdürülen eğitimlerin, öğrencilerin müzikle olan bağlarını güçlendirmesi ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kültür ve Sanat Merkezimizde yürütülen gitar ve bağlama dersleri, öğrencilerimizin sanatsal yönlerini geliştirmelerine önemli katkı sağlıyor. Üniversite olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi çeşitlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK