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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesinde dekanlık Serpil Türkyılmaz'a geçti

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesinde dekanlık Serpil Türkyılmaz'a geçti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz için devir teslim töreni düzenlendi. Törende Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, görevi devreden Prof. Dr. Mustafa Koyun'a teşekkür edip Türkyılmaz'a başarılar diledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Törende Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Fen Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüğü süre boyunca fakültenin akademik ve kurumsal gelişimine yönelik çalışmaları ve özverili hizmetleri dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Koyun'a teşekkürlerini iletti.

Fakültenin gelişimine yönelik yürütülen çalışmaların önemine değinen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek görev değişiminin üniversitemiz ve Fen Fakültesi için hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, dekanlık görevindeki devir teslimin tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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