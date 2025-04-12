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Bilecik, 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Birincilik Elde Etti

Bilecik, 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' Yarışmasında Birincilik Elde Etti
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Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen yetenek yarışmasında Bilecik, Türkiye genelinde en yüksek katılımla birinci oldu. Törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Aygöl tarafından verildi.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen ve bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasında, Bilecik büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde öğrenci sayısına oranla en yüksek katılımı sağlayan Bilecik, toplam 4 bin 608 başvuru ile birinci oldu.

Yarışma kapsamında düzenlenen ödül töreni, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla İl Özel İdaresi'nde gerçekleşti. Görsel ve edebi kategorilerde dereceye giren öğrenciler, başarı belgeleri ve hediyelerini Vali Aygöl'ün elinden aldı. Törende, çocukların ve gençlerin sanata ve sağlıklı yaşama olan duyarlılığını artırmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Eğitim, sanat ve sağlıklı yaşam konularındaki duyarlılığıyla öne çıkan Bilecik, bu başarıyla eğitim camiasının gururu olmayı başardı. 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yarışması sayesinde gençlerin farkındalık düzeyini artırmaya yönelik çalışmaların değerini gözler önüne serdi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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