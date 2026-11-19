Bilecik'te çocuklar futbol ve sinema etkinliğinde buluştu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte Pazaryeri ilçesinde düzenlenen futbol ve sinema etkinliklerine katıldı. Çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayan etkinliklerde İl Müdürü Nejat İlhan da çocuklarla bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi. Futbol ve sinema etkinliklerinde çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Onların mutlu oldukları, kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve güzel anılar biriktirebildikleri etkinliklerde bir araya gelmek bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı