Bilecik Pazaryeri'nde koruma altındaki çocuklar futbol ve sinema etkinliğinde buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, koruma altındaki çocuklarla Pazaryeri'nde futbol ve sinema etkinliklerine katıldı. Çocuklar etkinliklerde keyifli anlar yaşadı; İlhan, sosyal ve kültürel gelişimlerinde yanlarında olmayı önemsediklerini söyledi.
Bilecik'te çocuklar futbol ve sinema etkinliğinde buluştu.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla birlikte Pazaryeri ilçesinde düzenlenen futbol ve sinema etkinliklerine katıldı. Çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayan etkinliklerde İl Müdürü Nejat İlhan da çocuklarla bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi. Futbol ve sinema etkinliklerinde çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın yalnızca eğitim hayatlarında değil, sosyal ve kültürel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsiyoruz. Onların mutlu oldukları, kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve güzel anılar biriktirebildikleri etkinliklerde bir araya gelmek bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.