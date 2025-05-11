Bilecik Muhtarlar Derneği'nden Kaymakam Tuncer'e Ziyaret

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve dernek üyesi muhtarları, Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, yerel yönetim çalışmaları değerlendirildi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Tuncer, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yaparak iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Dernek Başkanı İlhami Çınar ise Kaymakam Tuncer'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, kamu yararına yapılacak her türlü çalışmada destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, yerel yönetimler arasındaki iletişimi güçlendirme açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. - BİLECİK