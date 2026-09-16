Haberler

Bilecik Müftülüğü görevinden alınan Dilek, imam hatiplerle vedalaştı

Bilecik Müftülüğü görevinden alınan Dilek, imam hatiplerle vedalaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Müftülüğü görevinden geçtiğimiz günlerde alınan Ahmet Dilek, il merkezinde görev yapan imam hatiplerle son aylık ’Mutat Toplantısı’nda vedalaştı.

Bilecik İl Müftülüğü görevinden geçtiğimiz günlerde alınan Ahmet Dilek, il merkezinde görev yapan imam hatiplerle son aylık 'Mutat Toplantısı'nda vedalaştı.

Ahmet Dilek, toplantıda yürütülen din ve cami hizmetleri değerlendirirken, görev süresi boyunca gösterdikleri gayret ve özveri dolayısıyla din görevlilerine teşekkür etti. Toplantının ardından imam hatiplerle vedalaşan Dilek, çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarı, sağlık ve hayırlar diledi. Dilek, "Görev süremiz boyunca birlikte güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Gayretleri ve emekleri için tüm din görevlilerimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti!

MİT'ten 'Aydo Yazılım' şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında

MİT'ten "Aydo Yazılım"a siber casusluk operasyonu! Gözaltılar var
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerden vazgeçmedik

Rusya'dan müzakere sinyali! Lavrov iki formülü açıkladı
Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisi kıskıvrak yakaladı

Ülkesi onu kırmızı bültenle arıyordu! Türk polisinden kaçamadı
Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Gazze'de İsrail saldırısında hasar gören binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında can pazarı