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Bilecik'in Sevilen İsimlerinden Kemal Cici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilecik'in Sevilen İsimlerinden Kemal Cici Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Emekli astsubay Kemal Cici, gözyaşları arasında Bilecik'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Bilecik Valisi ve çok sayıda seveni katıldı.

Bilecik'in sevilen simalarından Kemal Cici, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Astsubay merhum Cavit Cici ve merhume Sevim Cici'nin oğlu, Mustafa, Metin ve Gülçin Cici'nin abileri, Ayşe Cici'nin eşi, Cavit Cici ve Cansu Cici'nin babaları Kemal Cici geçtiğimiz gün vefat etmiştir. Cenazesi dün ikindi namazına müteakip İmam Hatip Camii'nden kaldırılarak Soğuksu mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve çok sayıda seveni katıldı. Vali Aygöl, acılı aileye başsağlığı diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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