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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine Yazı İşleri Müdürü atandı

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Gölpazarı ilçesine atanan Yazı İşleri Müdürü İbrahim Kodal görevine başladı. Kodal, Kaymakam Tahir Ardal'ı ziyaret etti ve yeni görev yerinde başarılar diledi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine atanan Yazı İşleri Müdürü İbrahim Kodal görevine başladı.

Gölpazarı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ataması gerçekleşen İbrahim Kodal görevine başladı. Görevine başlayan Kodal, Kaymakam Tahir Ardal'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Ardal, ataması gerçekleşen Kodal'a yeni görev yerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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