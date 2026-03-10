Haberler

Bilecik'in asayişi masaya yatırıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla haftalık genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilin asayiş, trafik ve güvenlik faaliyetleri kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri de katıldı. Toplantıda, geçen haftanın faaliyet raporları gözden geçirilirken, yürütülen operasyonlar ve güvenlik önlemlerinin etkinliği değerlendirildi. Ayrıca önümüzdeki dönemde uygulanacak güvenlik planları ve koordinasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

Toplantının, emniyet birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmesi ve Bilecik genelinde kamu güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
