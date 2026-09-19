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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e veda programında Başarı Belgesi verildi

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Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek'e veda programında Başarı Belgesi verildi
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Bilecik İl Müftülüğü personelinin katılımıyla, görevden alınan İl Müftüsü Ahmet Dilek için veda programı düzenlendi. Programda Dilek'in din hizmetleri ve kurumsal çalışmaları ele alınırken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından kendisine Başarı Belgesi takdim edildi.

Görevden alınan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek için veda programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü personelinin katılımıyla düzenlenen programa, İl Müftü Yardımcısı, Şube Müdürü, imam-hatipler ve müftülük personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, Ahmet Dilek'in Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü din hizmetleri ve kurumsal çalışmalar ele alındı. Konuşmalarda Dilek'in çalışma disiplini, özverili hizmet anlayışı ve kurum içi iletişime verdiği önem vurgulanarak yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Ahmet Dilek, "Bilecik'te görev yaptığım süre boyunca siz kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte din hizmetlerinin en güzel şekilde yürütülmesi için gayret ettik. Bu süreçte ortaya koyduğunuz özveri, gayret ve samimiyet için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz zamanı ve güzel hatıralarımızı daima kıymetle hatırlayacağım. Rabbim hepinizin hizmetlerini bereketli kılsın ve çalışmalarınızda muvaffakiyetler versin" dedi.

Öte yandan, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından, Bilecik'te görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü hizmetler ve gösterdiği gayret dolayısıyla İl Müftüsü Ahmet Dilek'e Başarı Belgesi takdim edildi.

Program Ahmet Dilek'e günün anısına hediye takdim edilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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