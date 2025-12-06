Haberler

Bilecik İl Müftülüğü engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu

Bilecik İl Müftülüğü engelli vatandaşlarla gönül köprüsü kurdu
Bilecik İl Müftülüğü, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek manevi destek sağladı. Ziyaretler sırasında hediyeler verilirken, Müftü Ahmet Dilek, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Bilecik İl Müftülüğü, kentteki engelli bireyler, aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek gönül köprüsü kurdu.

Bilecik İl Müftü Yardımcıları Dr. Adem Özsoy ve Hatice Geçgelen, Şube Müdürü Mustafa Keskin, Engelli Koordinatörleri, vaizler ve Kur'an Kursu öğreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde Altı Nokta Körler Derneği, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile engelli vatandaşların evleri ziyaret edildi. Program boyunca yapılan sohbetler, edilen dualar ve paylaşılan manevi destek, hafta boyunca anlamlı anların yaşanmasını sağladı. Ziyaretler kapsamında engelli bireylere çeşitli hediyeler verildi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak, gönüllerine dokunmak ve manevi destek olmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Engelleri dayanışmayla, sevgiyle ve birlikte aşacağız" dedi. - BİLECİK

