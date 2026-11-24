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Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Osmaneli ilçesinde bulunan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Kürşat Bozkurt, Osmaneli ilçesindeki Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek kütüphanede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kütüphanenin fiziki koşullarını ve çocuklara yönelik hizmetlerini inceleyen Bozkurt, çocukların erken yaşta kitaplarla buluşmasının ve okuma alışkanlığı kazanmasının önemine dikkat çekti.

Bozkurt, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren kitaplarla tanışması, hayal dünyalarının gelişmesi ve okuma kültürü kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Bebek ve Çocuk Kütüphanemizin bu anlamda önemli bir hizmet sunduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı