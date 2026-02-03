Haberler

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar uygulama noktalarını inceledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar uygulama noktalarını inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il genelindeki asayiş uygulamalarını yerinde inceleyerek, görevli personelle bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uygulama noktalarını yerinde inceledi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların sürdürüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu. Görev başındaki personelle bir araya gelen Çağlar, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Uygulamalarımızda ekiplerimizin faaliyetleri ve alınan tedbirler değerlendirilirken, denetimler vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı