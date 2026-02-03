Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar uygulama noktalarını inceledi

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uygulama noktalarını yerinde inceledi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, il genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların sürdürüldüğü noktalarda incelemelerde bulundu. Görev başındaki personelle bir araya gelen Çağlar, sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Uygulamalarımızda ekiplerimizin faaliyetleri ve alınan tedbirler değerlendirilirken, denetimler vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aralıksız devam ediyor" dedi. - BİLECİK