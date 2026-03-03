Bilecik bürokrasisinden Ankara çıkartması

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bir takım ziyaret için Ankara'ya gitti.

Heyet Ankara'da ilk olarak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ile Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile bir araya geldi. Görüşmede Bilecik'te yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve şehrin mevcut durumu değerlendirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile yapılan toplantıda şehirdeki projeler ele alındı ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Yeni görevlerine başlayan İçişleri Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum. Nazik kabul ve ilgileri için teşekkür eder, Bilecik'in projelerinin her zaman destekleneceğini vurgulamak isterim" dedi.

İl Başkanı Yıldırım ise, "Milletvekilimiz Halil Eldemir, Valimiz Faik Oktay Sözer ve İletişim Teknolojileri Başkanımız Nuri Şahin ile birlikte İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Devletimizin güçlü idari yapısına katkı sunacağına inandığımız yeni görevinde kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

