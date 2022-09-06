Bilecik haberleri: Bilecik'te Sandıktaki Türküler adlı kitabın tanıtımı yapıldı

Bilecik Belediyesi katkılarıyla hazırlanan 'Sandıktaki Türküler' adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Bilecik ve ilçelerindeki kurtuluş mücadelesi yıllarından sözlerin, deyişlerin ve şiirlerin yer aldığı 'Sandıktaki Türküler' adlı kitapta unutulan anı ve hikayeler tekrar gün yüzüne çıkarılmış oldu. Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, Eğiroğlu Çavuş Mustafa, İzmirli Abidin Çavuş ve daha birçok kurtuluş savaşı kahramanlarından söz, deyiş ve şiir ve anıların yer aldığı kitaptaki türküler, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Harun Atapay ve Hasan Taşçı tarafından hazırlanan kitaptaki türkülerin, Eskişehir Türk Halk Müziği topluluğu tarafından seslendirildiği program sonunda Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, eserin oluşturulmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Bilecik'te gerçekleştirilebilecek proje ve yatırımlar hakkında görüşmelerin olduğu buluşmada ayrıca Bilecik Belediyesi katkılarıyla hazırlanan Bilecik'te yeni türkü derlemeleri Sandıktaki Türküler isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Bilecik ve ilçelerinde kurtuluş savaşı yıllarından günümüze deyiş ve şiirlerin yer aldığı kitaptaki türküler seslendirildi.

"Unutulan ve yok olan değerleri tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyoruz"

Programda hazırlanan eser hakkında konuşan Başkan V. Subaşı, "Unutulan ve yok olan değerleri tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, "İlimizde o yıllarda evler, iş yerleri, hükümet konağı, okullar, camiler şehrimizde faaliyet gösteren tüm ipek fabrikaları yakılarak yok edildi. Yakılıp yıkılan yalnızca yapılar değildi. Mektuplar, şiirler, türküler, anılar ve hatıralarda yakılıp yok edilmeye çalışıldı. Ancak gerçekler gibi güzel şeylerin de er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu vardır. İşte bugün burada bu güzel türküleri adeta küllerin içerisinden gün yüzüne çıkaran Sandıktaki Türküler adlı kitabımızın tanıtım toplantısı için de buradayız. Her biri bambaşka duygular barındıran bu türküler tamamen bizim insanımıza bizim topraklarımıza ait. Bilecik ve yöresinden derlenen bu türküleri dinlediğimizde, okuduğumuzda geçmişle bir köprü kuracak, dedelerimizin ninelerimizin aşklarına, hasretlerine, hüzünlerine ve sevinçlerine dokunacağız. Deyim yerindeyse köy köy adım adım gezerek bu türküleri derleyip bu güzel eseri bizlere kazandıran Hasan Taşcı ve Harun Atapay'a çok kıymetli emekleri için teşekkür ediyorum. Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözüyle son vermek istiyorum; 'Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir" dedi. - BİLECİK