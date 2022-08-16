Bilecik haberi... DSP'den İhraç Edilen Eski Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel: "12. Kurultaya Geliyoruz ve Genel Başkan Adayıyım"

Bilecik haberler: Demokratik Sol Parti’den (DSP) 26 Mayıs 2021 tarihinde ihraç edilen eski Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı eleştirerek “AKP kontenjanlarından nereden aday olurum, nereden bir koltuk kaparım diye Sayın Cumhurbaşkanı’na yalım yalım yalvaran sen. Bunları, doğruları anlatınca partimden ihraç olan ben hadi oradan. Hodri meydan, 12. Kurultay’a geliyoruz ve genel başkan adayıyım. Üyeliğimi kabul edin, kurultayda mertçe, yiğitçe çarpışalım” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Demokratik Sol Parti'den (DSP) 26 Mayıs 2021 tarihinde ihraç edilen eski Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı eleştirerek "AKP kontenjanlarından nereden aday olurum, nereden bir koltuk kaparım diye Sayın Cumhurbaşkanı'na yalım yalım yalvaran sen. Bunları, doğruları anlatınca partimden ihraç olan ben hadi oradan. Hodri meydan, 12. Kurultay'a geliyoruz ve genel başkan adayıyım. Üyeliğimi kabul edin, kurultayda mertçe, yiğitçe çarpışalım" dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksal ile yönetimini eleştiren açıklama yapan 9 kişiden 3'ü 26 Mayıs'ta partiden ihraç edilmiş, ihraç edilenler arasında DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel de yer almıştı. Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda bugün açıklama yapan Demirel, şöyle konuştu:

"EKONOMİMİZ TAMAMEN ÇÖKTÜ, TÜRK PARAMIZ DÖVİZ KARŞISINDA YERLE BİR OLDU"

"Bildiğiniz gibi ülkemiz son 20 yıldan beridir son artçı durumlarını bu yıl tamamen gün yüzüne çıkarttı. Ekonomimiz tamamen çöktü, Türk paramız döviz karşısında yerle bir oldu ve bu gidiş iyi bir gidiş değildir. Ege sahillerinde Yunan kışkırtmaları, Güneydoğu ve Doğu'da PKK terör örgütünün sabotajları, kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı ülkemiz tamamen bir kaos içindedir. Daha dün kurulan partiler, parti liderleri halkın arasına girmişken ve bu konularla ilgili avaz avaz bağırırken Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ne yapmaktadır? 2019 yılında kurultayda delegeler kendisine, 'Gittiğin yol yol değil geri dön' dedikleri halde dümenini tamamen sağa kıvırmıştır. Aynı yıl 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu hakkında, 'Hadi oradan' çıkışıyla gündeme oturmuş ve yandaş medya kanallarında günlerce Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde basın tepinmiştir. Hal böyleyken, şimdi Önder Aksakal'a sormak gerekmez mi?" dedi.

"NEREDEN BİR KOLTUK KAPARIM' DİYE SAYIN CUMHURBAŞKANI'NA YALIM YALIM YALVARAN SEN. BUNLARI, DOĞRULARI ANLATINCA PARTİMDEN İHRAÇ OLAN BEN"

Sinan Demirel, Önder Aksakal'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İl başkanın ölür cenazesine gitmeyen sen. Yağlı ballı açılışlar olur, açılışlara avenelerinle giden sen. Akdeniz sahillerinde içtiğin biranın parasını partiye ödeten sen. İçişleri Bakanlığı'nın sana bahşettiği 2 hayalet plakanın birisini kendi aracına takıp, gezip dolaşan sen. 2019'da diğer partilerden aday gösterilmeyince o şahısları kendi partine alıp aday gösteren sen. 'AKP 2015'ten sonra ulusalcı bir çizgiye geldi, bizde onu destekliyoruz' diyen sen. 'Kim daha çok milletvekili verirse ittifakı onunla kurarız' diyen sen. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ülkemize toprak kazandırmış merhum Bülent Ecevit'in Kıbrıs anmalarında adı okunmazken yerinde oturup kalkmayan, İYİ Parti yöneticileri gibi orayı terk etmeyen sen. Cumhurbaşkanı'nın özel uçağıyla Ankara'ya dönen sen. Sana muhalif olan il başkanlarını olmayacak konularla görevinden alan sen. MDK üyesi Sayın Sefa Aykaç'ı, 'DSP'de neler oluyor yahu?' dediği için Merkez Disiplin Kurulu'na baskı yapıp kendisini ihraç eden sen. Çanakkale Köprüsü'nün açılışına giderken il ve ilçe başkanlarına haber vermeden orada kurdeleyi kesen sen. Genel Başkan Yardımcın Sayın Handan Toprak ayak oyunları ile cezaevine düştüğünde onu savunman gerekirken, derhal kendini görevden alıp onun yerine Genel Başkan atayan sen. Acaba AKP kontenjanlarından nereden aday olurum, nereden bir koltuk kaparım diye Sayın Cumhurbaşkanı'na yalım yalım yalvaran sen. Bunları, doğruları anlatınca partimden ihraç olan ben hadi oradan. Hodri meydan, 12. Kurultay'a geliyoruz ve genel başkan adayıyım.

"ÜYELİĞİMİ KABUL EDİN, KURULTAYDA MERTÇE, YİĞİTÇE ÇARPIŞALIM"

Bu benim üyelik formum. 26 Mayıs'ta beni ihraç ettiniz bunu size iadeli taahhütlü göndereceğim. Üyeliğimi kabul edin, kurultayda mertçe, yiğitçe çarpışalım. Bugün itibariyle Bilecik Demokratik Sol Parti ilçeleri toplu istifa kararı aldılar, üyeliklerinin saklı kalması kaydıyla."