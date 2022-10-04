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Bilecik haberi | Başkan Söğüt'ten vatandaşlara: "Sizler mahallenizde, sokağınızda bizim gözümüz kulağımızsınız"

Yerel Haberler

Bilecik haberi | Başkan Söğüt'ten vatandaşlara: 'Sizler mahallenizde, sokağınızda bizim gözümüz kulağımızsınız'

Bilecik haberler: Yeniyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çat kapı ziyaretlerimizden, sizlerin de memnun olması bizim için önemli. Sizler mahallenizde, sokağınızda bizim gözümüz kulağımızsınız" dedi.

Yeniyalı Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çat kapı ziyaretlerimizden, sizlerin de memnun olması bizim için önemli. Sizler mahallenizde, sokağınızda bizim gözümüz kulağımızsınız" dedi.

Yeniyalı Mahallesi'nde çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, vatandaşların çay davetini de geri çevirmedi. Vatandaşlarla sohbet eden Söğüt, taleplerini de not aldı. Söğüt, "Siz değerli Körfezlilerle bir araya gelmekten mutlu oluyorum. Çat kapı ziyaretlerimizden, sizlerin de memnun olması bizim için önemli. Sizler mahallenizde, sokağınızda bizim gözümüz kulağımızsınız. Eksik kaldığımız, yetişemediğimiz noktalar mutlaka vardır. Bunları da yerinde görerek, sizlerden dinleyerek yine birlikte tespit ediyoruz. Fikirleriniz bizim için önemli" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şener Söğüt Körfez Söğüt Yerel Haberler

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