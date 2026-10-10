Bilecik Gölpazarı Kaymakamı Titiz, hükümlülerin üretim atölyelerini inceledi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde hükümlülerin üretimi yerinde incelendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kaymakam Onur Titiz, Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek hükümlülerin üretim yaptığı giyim, marangoz ve diğer atölyelerde incelemelerde bulundu. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Hanım ve kurum personeli tarafından karşılanan Kaymakam Titiz, atölyeleri dolaşarak üretim faaliyetleri, kullanılan malzemeler ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında bilgi aldı. Hükümlülerin meslek edinmelerine ve topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlayan çalışmaları inceleyen Titiz, kurum yöneticileri ve personele teşekkür etti.

Kaymakam Onur Titiz, "Hükümlülerin meslek edinmeleri, el becerilerini geliştirmeleri ve topluma yeniden kazandırılmaları açısından bu tür üretim faaliyetlerini önemli buluyoruz. Bu çalışmalarda emeği geçen kurum yöneticilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı