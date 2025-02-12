Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Bilecik, Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı

Bilecik, Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Marmara 2. Bölge Finaline ev sahipliği yaptı.

Bilecik, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Marmara 2. Bölge Finaline ev sahipliği yaptı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin organizasyonunu üstlendiği programda, genç Kur'an bülbülü 10 ilden 20 öğrenci tilavetleriyle huzur bulundu. Programa Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve il protokolünün yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen ve veli katılım sağladı..

Ödül töreninde açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Sevgili gençler, sizinle yankılanan ilahi kelamın kalplerinize huzur, zihinlerinize aydınlık getirmesini temenni ediyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının Marmara 2. Bölge Finali'nde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Marmara 2. Bölge Finalinde; 'Anadolu İmam Hatip Liseleri' kategorisinde birinci Kocaeli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burak Usta, ikinci MOG Balıkesir Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Musab Zeki, üçüncü ise, Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Raşit Çetin oldu. Yarışmada 'İmam Hatip Ortaokulları' kategorisinde birinci Çanakkale Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi/İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdüssamet Özkan, ikinci Bursa Fertur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Hüdai Erçetin, üçüncü Sakarya Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Karaca oldu.

Programın ardından jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
img

Mertens ile fotoğrafı olay oldu
img

Göbeklerine bardak koydular
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Merve Dizdar'ın Kral Kaybederse'deki rolü tepki çekti

Yeni dizisindeki rolüne tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.