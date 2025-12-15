Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Nöroloji Polikliniğine Uzm. Dr. Bekir Burak Kılboz atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK