Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Uzman Doktor Ataması
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Nazlıcan Han atandı ve hasta kabulüne başladı. Doktor atamaları devam edecek.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Nazlıcan Han hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Nazlıcan Han atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
