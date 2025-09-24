Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yeni Uzman Doktor Ataması

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Polikliniğine atanan Uzm. Dr. Nazlıcan Han hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin İç Hastalıkları Polikliniğine Uzm. Dr. Nazlıcan Han atandı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi. - BİLECİK