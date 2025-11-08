Bilecik Cezaevinde Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, tutuklu ve hükümlülere yönelik Mevlid-i Nebi Haftası programı düzenlendi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından organize edilen program, cezaevi sakinlerine Peygamber Efendimiz 'in (S.A.V.) hayatını ve öğretilerini aktararak manevi bir ortam oluşturdu. Programa, İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, cezaevi vaizleri Ahmet Şimşek ve İsmail Özkan katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Dr. Özsoy, Mevlid-i Nebi'nin önemine değinerek Peygamber Efendimiz'in ahlaki değerleri, aile hayatındaki rolü ve ümmete bıraktığı evrensel mesajları aktardı.

Program, Ertuğrulgazi Camii İmam Hatibi Murat Geçvan ve Orhangazi Camii İmam Hatibi Burhan Duman tarafından seslendirilen ilahiler ve yapılan dua ile sona erdi. - BİLECİK