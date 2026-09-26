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Bilecik Bozüyük'teki Çocuk Evleri Sitesi'nde yemekhane denetimi yapıldı

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Bilecik Bozüyük'teki Çocuk Evleri Sitesi'nde yemekhane denetimi yapıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Çocuk Evleri Sitesi'nin yemekhanesinde denetim gerçekleştirildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce planlanan denetimde İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, yemekhane başta olmak üzere bakım hizmetleri ve fiziki koşulları inceledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Çocuk Evleri Sitesi'nin yemekhanesinde denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından planlanan denetimler kapsamında İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Yemekhane başta olmak üzere kurumun bakım hizmetleri ve fiziki koşulları değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Rahim Duman, "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet alması bizim için büyük önem taşıyor. Yemekhane ve diğer hizmet alanlarında gerekli kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirerek hizmet kalitesinin korunmasına önem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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