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Bilecik Bozüyük'te Kaymakam Helvacı, Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla yemek yedi

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Bilecik Bozüyük'te Kaymakam Helvacı, Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla yemek yedi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Helvacı, çocuklarla yemek yedi ve sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla aynı sofrada buluştu.

Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Çocuk Evleri Müdürü Emre Erdal'a iadeiziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Helvacı, onlarla birlikte yemek yedi. Çocuklarla yakından ilgilenen Helvacı, bir süre sohbet ederek onların talep ve düşüncelerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kaymakam Helvacı, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli konularda sohbet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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