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Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu Eylül Mezunlarını Verd

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu Eylül Mezunlarını Verd
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Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu, 10 yıllık bir geçmişe sahip olup, anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri sunmakta. Eylül ayı mezunları sertifikalarını alarak eğitim sürecini tamamladı.

Bilecik Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulu Eylül ayı mezunlarını verdi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Gebe Okulunda 10 yıldır anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimleri devam ediyor. Yılda ortalama yüz anne adayına ulaşılarak birebir danışmanlık hizmeti veriliyor. Gebe okulunda doğuma hazırlık eğitimleriyle anne adaylarına bilimsel ve güncel bilgiler sunuluyor. Yapılan uygulamalarla bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Okulun amacı; Doğumla ilgili doğru ve bilinçli kararlar verilmesini sağlamak, sağlıklı, normal doğum yaptırabilmek, doğum sonrası emzirme ve bebek bakımı konusunda bilgilendirmek, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemi sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Gebe Okulu Eylül ayı mezunlarına sertifikalarını vererek eğitim sürecini tamamladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik Sağlık Eğitim Yerel Eylül

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