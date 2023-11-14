Öğrencilere sınav döneminde çorba ikramı

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan uygulamayla üniversite öğrencilerine sınav dönemlerinde sıcak çorba ikramı yapılıyor.

Lise ve üniversite öğrencilerinin ders çalışmalarına ve verimli zaman geçirmelerine imkan sunulan Kitap Kafe'de öğrencilere vize ve final sınavları boyunca çorba ikramı yapılıyor. '1 Bardak Mutluluk' sloganıyla yürütülen uygulama kapsamında öğrencilere; 13-26 Kasım tarihleri arasında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yer alan Kitap Kafe'de çorba ikram edilecek. Öte yandan Bilecik Belediyesi belirtilen günlerde saat: 13.00 ve 19: 00'da olmak üzere iki öğün yapılacak çorba ikramına tüm öğrencilerini beklediklerini belirttiler. - BİLECİK