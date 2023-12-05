Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe'de Denetim Yaptı

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmet vermeye başlayan +1 Mutluluk Kafe'nin özel çalışanları, Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle birlikte Kapalı Pazar alanında denetim yaptı. Denetimde ürünlerin fiyat etiketi, saklama koşulları ve temizlik durumu incelendi.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmet vermeye başlayan +1 Mutluluk Kafe'nin özel çalışanları, Zabıta Müdürlüğü görevlileriyle birlikte kapalı pazar alanında denetim yaptı.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen denetim öncesi Zabıta Müdürlüğü formalarını giyen özel denetmenler, zabıta araçlarına binerek pazar alanına geldi ve daha sonra denetim yaptı. Pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan denetmenler, zabıta görevlileriyle birlikte ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, saklama koşulları, temizlik durumu hakkında incelemeler yaptı. Özel Gereksinimli Gençler Çalışma Koçu Esra Geçim Sever, burada yaptığı açıklamada "Biz özel gereksinimli arkadaşlarımızla birlikte +1 Mutluluk Kafe'de mutlulukla çalışıyoruz. Bugün ise zabıta müdürlüğü ve özel arkadaşlarımızla birlikte kapalı pazar alanında denetimler yapacağız. Ayrıca mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Özel denetmenlere pazar esnafından sevgi gösterisi

Kapalı Pazar alanında denetim yapan özel gereksinimli bireylere pazar esnafı da yoğun sevgi gösterisinde bulunarak meyve ikram etti.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ise " Zabıta Müdürlüğü olarak bugün ekibimiz büyüdü ve çoğaldı" ifadelerini kullanarak, "Yeni gönüllü zabıtalarımızla beraber pazar alanında denetim yapacağız. Esnafımızı ziyaret edip, hayırlı işler temennimizi ileteceğiz" dedi.

Denetim etkinliği, Zabıta Müdürü Öndersev ve zabıta memurlarının özel gereksinimli çocuklara başarı belgesi verip fotoğraf çektirmesiyle sona erdi. - BİLECİK