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Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti

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Başkanvekili Subaşı, yılbaşında görev başında olan ve çalışan emekçileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve ardından Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ile buluşarak yeni yıllarını tebrik etti.

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti.

Yılbaşında görev başında olan ve çalışan emekçileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Başkanvekili Subaşı, ardından Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya gelerek, yeni yıllarını tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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