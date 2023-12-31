Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, yılbaşı gecesi çalışan kamu görevlilerini ziyaret etti.

Yılbaşında görev başında olan ve çalışan emekçileri ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Başkanvekili Subaşı, ardından Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya gelerek, yeni yıllarını tebrik etti. - BİLECİK