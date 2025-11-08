Haberler

Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi 2025'te 50 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, müzeyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve tarihi mirasın korunmasının önemine dikkat çekti. Müze, 2025 yılında yaklaşık 50 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Bilecik Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni ziyaret ederek sergilenen eserleri inceledi. Ziyarette müze yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Sözer, eserlerin korunması ve tanıtımına yönelik çalışmaları yakından takip etti. Yetkililer, müzenin Bilecik'in zengin tarihini ve kültürel mirasını ziyaretçilere aktarırken, aynı zamanda arkeolojik değerleri koruma ve gelecek nesillere aktarma görevini de sürdürdüğünü belirtti. 2025 yılında yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan müze, sergilediği nadir eserlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Vali Sözer, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek, müze çalışanlarına teşekkür etti. Vali, "Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu bilinçle özveriyle çalışan tüm müze personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
