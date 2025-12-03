Bilecik'te sosyal hizmet çalışmaları masaya yatırıldı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, sosyal hizmet çalışmalarını masaya yatırdı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Bilecik'e bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdi. Buluşmada, kurumun yürüttüğü hizmet süreçleri detaylı şekilde ele alınırken, mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sahada karşılaşılan ihtiyaçlara yönelik çözüm mekanizmalarının geliştirilmesi konularında personelle kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Türkoğlu, "Sosyal hizmet çalışmaları vatandaşlarımız odaklı bir yaklaşımla sürdürülüyor Personelimizin özverili çalışmaları için teşekkür ederim. Vatandaşımıza en hızlı ve en nitelikli şekilde ulaşmak için ekip olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK