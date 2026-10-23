Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan, gaziler Akay ve Yavuz ile buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlhan, gaziler Akay ve Yavuz ile buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, gaziler Sadettin Akay ve Ahmet Yavuz ile bir araya geldi. Buluşmada Bakan Göktaş ve Vali Sözer'in selamları iletilirken gazilere duyulan minnet dile getirildi.

Bilecik'te gazilere vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Mardin'in Dargeçit ilçesinde gazi olan Sadettin Akay ile 1999 yılında vatani görevini yaptığı sırada terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Ahmet Yavuz ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları gazilere iletildi. Gazilerin fedakarlıkları ve yaşadıkları süreçler üzerine sohbet edilirken, kendilerine duyulan minnet ve şükran dile getirildi.

"Gazilerimiz, milletimizin hafızasında ve gönlünde her zaman özel bir yere sahiptir"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız için fedakarlık gösteren gazilerimiz, milletimizin hafızasında ve gönlünde her zaman özel bir yere sahiptir. Onların yanında olmak, hatırlarını sormak ve ihtiyaçlarında destek sağlamak bizim için büyük önem taşıyor. Sadettin Akay ve Ahmet Yavuz başta olmak üzere tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı
Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk

Bu adamı kim durduracak? Alev alev yanıyor
Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!
Küçük İbo’dan aşk itirafı: Aşık olduğumu alıp evlenirim

Küçük İbo: Ben aşk adamıyım! Aşık olduğumu alıp evlenirim
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın
Salah tezahüratı ünlü hocayı kızdırdı: Bela gelir

"Bela gelir, musibet gelir" diyerek tüm Trabzon'u uyardı
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı