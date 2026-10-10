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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek toplantısı düzenledi

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek toplantısı düzenledi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonu için çözüm ortaklarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda hizmetlerin etkin ve koordineli sunulması ele alındı.

Bilecik'te afet ve acil durumlarda sunulacak psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonu için toplantı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, destek çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, afet ve acil durumlarda yürütülecek psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve koordineli şekilde sunulması ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Afetlerden etkilenen bireylerin ve toplumun psikososyal iyilik halinin korunması ve desteklenmesi için kurumlarımızla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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