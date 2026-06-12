Elazığ'da Mescidi Aksa Kur'an Kursu'nda, 200 öğrenci eğitimini tamamladı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nda, 200 öğrenci eğitimini tamamladı.

Elazığ'da İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Mescid-i Aksa Kur'an Kursu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı. 4-6, 7-10 ve 11-14 yaş aralığında bulunan 200 öğrenci eğitim hayatlarını tamamlarken dönemin sona ermesinden dolayı kapanış programı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğrencilerin sergilediği performanslar büyük beğeni topladı.

Programın hayırlara vesile olmasını dileyen Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, "Çocuklarımızın bilgili ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde büyüdüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor. Anne ve babaların en büyük mutluluğu yavrularının bu şekil, mukaddesatına bağlı bir şekilde büyümesidir. Salih evlat hem dünyanın saadetidir hem de ahiretin kurtuluşudur" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı