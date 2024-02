BİL-EN Projesi kapsamında yaşlılarla sohbet etkinliği düzenlendi

Bilecik'te "BİL-EN" projesi kapsamında 'İyilikte Yarışalım' etkinliğinin hedefiyle öğretmenler ve öğrenciler, yaşlılarla bir araya gelip sohbet ediyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Nesilden Nesile Tarih Köprüsü' etkinliğinde öğrenciler yaşlılarla hayat tecrübeleri ve yaşadıklarıyla ilgili bilgi alıp yarına daha güvenli adımlarla ilerlemesi, genç nesiller ile büyüklerin iletişimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Her hafta bir yaşlının katılacağı etkinlik, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Tesislerinde bulunan Has Oda ve Küçükelmalı Ekoturizm ve Eğitim Kampı Merkezinde bulunan Şark Odası'nda dönüşümlü olarak gerçekleştiriliyor. Bilecik ve Pazaryeri'nin tarihi, toplumsal ve kültürel yapısının geçmişten bugüne değişiminin yanında, kurtuluş savaşı yılları, Yemen Savaşı gibi savaşlar hakkında etkinliğe katılan büyükler tarafından öğrencilere ilk ağızdan bilgiler veriliyor. Pazaryeri'nde yaşayan 94 yaşındaki Kadir Arköse'nin konuk olduğu bu hafta düzenlenen etkinlikte; öğretmen Özcan Yıldız'ın moderatörlüğünde Kadir Arköse, öğretmen ve öğrencilerin sorduğu soruları içtenlikle yanıtladı. Pazaryeri'nin gerek tarihi gerekse kültürel yapısı hakkında bilgilerini ve yaşadığı hatıralarını paylaştı. - BİLECİK