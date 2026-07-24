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BİK Van Bölge Müdürü Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

BİK Van Bölge Müdürü Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti
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Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ni (BİGACEM) ziyaret ederek Başkan Hakan Okay ve Başkan Yardımcısı Abdülhalim Kızılkaya ile bir araya geldi. Görüşmede cemiyetin çalışmaları, hedefleri, planlanan projeler ve Bitlis yerel medyasının durumu ele alındı; ayrıca BİK'in yerel gazete ziyaretleri ve faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ni (BİGACEM) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Cemiyet Başkanı Hakan Okay ve Cemiyet Başkan Yardımcısı Abdülhalim Kızılkaya ile bir araya gelen Tokgöz'e, kurum personeli Recep Mebet eşlik etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Hakan Okay tarafından cemiyetin yürüttüğü çalışmalar, hedefleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Cemiyet Başkan Yardımcısı Abdülhalim Kızılkaya'da Bitlis yerel medyasının genel durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Ziyarette ayrıca Basın İlan Kurumu'nun kentte gerçekleştirdiği yerel gazete ziyaretleri ile kurumun yürüttüğü faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşme, yerel basının gelişimine yönelik karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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