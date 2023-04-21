Biga protokolü depremzede aileler ve vatandaşlarla bayramlaştı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve protokol üyeleri Ramazan Bayramı'nda depremzede aileler ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Biga'da Ahmet Bican KYK Öğrenci Yurdunda düzenlenen bayramlaşa törenine, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Selvi, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve protokol üyeleri Ramazan Bayramı'nda depremzede aileler ve vatandaşlarla bayramlaştı. Kaymakam Dolu, bayramlaşma töreninde yaptığı açıklamada, "Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Ramazan Bayramını hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlarımız, dostlukların hatırlanması, dargınlıkların giderilmesi ve geleneklerimizin yaşatılması için eşsiz bir fırsattır. Bizi biz yapan ve geleceğe taşıyan temel değerlerimiz ve zenginliklerimizdir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin sergilendiği bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği ve kuvvetlendiği günlerdir. Bu duygu ve düşünceler ile Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başta Şehit ve Gazi ailelerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.

Protokol üyeleri bayramlaşma töreninin ardından Şehitlik, Huzurevi, İtfaiye, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Devlet Hastanesine ziyaretlerde bulundu. - ÇANAKKALE